تقرير: كوريا الشمالية استخدمت تقنيات أمريكية فى هجماتها الإلكترونية

واشنطن أ ش أ

كشف باحثون فى شركة "ريكوردد فيوتشر" الأمنية، أن كوريا الشمالية استعانت بمنتجات وتقنيات لشركات أمريكية وعالمية كبرى خلال شن هجمات على جهات عدة فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت الشركة - التى تتخذ من مدينة سومرفيل الأمريكية مقرا لها، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الخميس - أن بيونج يانج استخدمت تقنيات لشركتى أبل ومايكروسوفت بالإضافة إلى منتجات لسامسونج أيضا، خلال أقوى هجماتها الإلكترونية.

وذكر التقرير بشكل محدد وقوف كوريا الشمالية وراء الهجوم الإلكترونى الواسع بـفيروس "WannaCry" المعروف باسم "فيروس الفدية" عام 2017، والذى تسبب فى إيقاف الآلاف من أجهزة الكمبيوتر فى 150 دولة، من بينها أجهزة فى مستشفيات وجامعات ومطارات.

وتحدث التقرير أيضا عن استغلال كوريا الشمالية لثغرات فى العقوبات التجارية المفروضة عليها، للحصول على منتجات تقنية أمريكية غير مسموح لها امتلاكها بموجب العقوبات، عبر استعمال أسماء وجهات عناوين وهمية.