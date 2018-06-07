"تعليم القاهرة": نتواصل مع غرفة التعليم المركزية لمتابعة الثانوية العامة

ماجد تمراز

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات المشكلة من قبل المديرية، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، على تواصل مستمر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح "عطية" فى تصريحات صحفية، أن عدد طلاب وطالبات امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة، 102 ألف طالبا وطالبة، موزعين على 278 لجنة، بالإضافة للجان خاصة في المؤسسة العقابية، لافتًا إلى أن حالات الغش يتم رصدها إلكترونيا عن طريق كود الورقة التي سربت الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب الذى قام بذلك.

وأضاف "عطية"، أن الخميس القادم "وقفة العيد"، إجازة، على أن تستأنف الامتحانات الثلاثاء 19 يونيو الجارى.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا، وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.