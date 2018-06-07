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تعليم القاهرة: آخر موعد لتقديم تظلمات الإعدادية نهاية الأسبوع القادم

الخميس، 07 يونيو 2018 01:12 م
تعليم القاهرة: آخر موعد لتقديم تظلمات الإعدادية نهاية الأسبوع القادم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن آخر موعد لتقديم التظلمات لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى، لعام 2018/2017، نهاية الأسبوع القادم بحد أقصى.
 
وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية  للعام الدراسي 2017 ــ 2018، بنسبة نجاح 78%،كما اعتمد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 98 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 80 % كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية للصم وضعاف السمع 99 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 81% حيث نجح 42 طالبا.
 
وجاءت إدارة غرب القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.6% يليها إدارة شبرا ثم ادارة الشروق التعليمية في المركز الثالث، وحصل 85 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.
 
 

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