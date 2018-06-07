تعليم القاهرة: آخر موعد لتقديم تظلمات الإعدادية نهاية الأسبوع القادم

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن آخر موعد لتقديم التظلمات لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى، لعام 2018/2017، نهاية الأسبوع القادم بحد أقصى.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2017 ــ 2018، بنسبة نجاح 78%،كما اعتمد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 98 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 80 % كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية للصم وضعاف السمع 99 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 81% حيث نجح 42 طالبا.

وجاءت إدارة غرب القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.6% يليها إدارة شبرا ثم ادارة الشروق التعليمية في المركز الثالث، وحصل 85 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.