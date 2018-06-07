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خلال مارس 2018...

تعرف على 9 سلع ارتفع حجم تصديرها.. والدولة تحقق منها 489 مليون دولار فى شهر

الخميس، 07 يونيو 2018 09:01 ص
تعرف على 9 سلع ارتفع حجم تصديرها.. والدولة تحقق منها 489 مليون دولار فى شهر المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،
كتبت- هبة حسام
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شهدت الصادرات المصرية خلال شهر مارس 2018 ارتفاعاً فى القيمة الإجمالية لها، مقارنة بالشهر المماثل من 2017، حيث بلغت فى مارس الماضى 2.47 مليار دولار، مقابل 2.40 مليار دولار خلال مارس 2017.
 
 
أرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب ارتفاع قيمة الصادرات المصرية، فى نشرة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر مارس 2018، والتى حصل "اليوم السابع" على نسختها الكاملة، إلى الزيادة التى شهدتها بعض السلع فى حجم تصديرها.
 
 
 ارتفعت صادرات مصر من 9 سلع، حققت منها 488.8 مليون دولار من القيمة الإجمالية للصادرات فى مارس 2018، أبرزها صادرات السكر والتى ارتفعت بنسبة 214% عن شهر مارس 2017، والفحم وقد ارتفع بنسبة 174%.
 
 
جاءت الـ9 سلع المرتفع حجم تصديرها، وقيمتها، كالتالى...
 
 

- البرتقال الطازج

 

ارتفعت قيمة صادراته خلال مارس الماضى إلى 148.4 مليون دولار، مقابل 133.2 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 11.4%.
 
 

- الملابس الجاهزة

 

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مارس الماضى إلى 122.1 مليون دولار، مقابل 119.3 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 2.3%.
 
 

- اللدائن "البلاستيك"

 

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مارس الماضى إلى 76.0 مليون دولار، مقابل 57.1 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 33%.
 
 

- منتجات البترول

 

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مارس الماضى إلى 30.5 مليون دولار، مقابل 25.8 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 18.5%.
 
 

-      منتجات الألبان

 

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مارس الماضى إلى 27.6 مليون دولار، مقابل 25.6 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 7.9%.
 
 

- الأثاث

 

ارتفعت قيمة صادراته خلال مارس الماضى إلى 26.9 مليون دولار، مقابل 26.6 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 1%.
 
 

- السكر المكرر

 

ارتفعت قيمة صادراته خلال مارس الماضى إلى 19.8 مليون دولار، مقابل 6.3 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 214%.
 
 

- البلاط والأدوات الصحية الخزفية

 

ارتفعت قيمة صادراته خلال مارس الماضى إلى 19.3 مليون دولار، مقابل 17.8 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 8.6%.
 
 

- الفحم

 

ارتفعت قيمة صادراته خلال مارس الماضى إلى 18.2 مليون دولار، مقابل 6.6 مليون دولار فى مارس 2017، بارتفاع بلغت نسبته 174.1%.
 
 
 

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