تعرف على 7 خدمات تقدمها "تضامن الجيزة" للمواطنين ذوى الإعاقة

كتب إبراهيم سالم

تسعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة على تقديم وتيسير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة من مواطنى الجيزة، حيث تتنوع تلك الخدمات للتيسير على المواطنين وتذليل العقبات أمامهم وإنجازا للوقت.

ويرصد "اليوم السابع" تلك الخدمات والتي جاءت على النحو التالي:

1 - شهادات تأهيل للعمل بها ضمن نسبة الـ 5 % من العاملين فى المصالح المختلفة.

2 - بطاقة تحقيق شخصية المعاق للاستفادة منها فى التيسيرات المقدمة للمعاقين.

3 - صرف الأجهزة التعويضية المختلفة عن طريق مكاتب التأهيل ومصنع الأجهزة التعويضية.

4 - خدمات تنمية المهارات وتعديل السلوك والمهارات المعرفية والمهارات اللغوية والتخاطب.

5 - صرف الدراجات البخارية للمعاقين طبقاً للضوابط والمعايير الخاصة بصرف الدراجة.

6 - تيسير استيراد سيارة مجهزة طبياً مع إعفائها من حد معين من الضرائب الجمركية.