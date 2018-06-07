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تعرف على مخالفة المرور لتركيب زجاج فاميه وفتح الأبواب أثناء قيادة السيارة

الخميس، 07 يونيو 2018 11:26 ص
تعرف على مخالفة المرور لتركيب زجاج فاميه وفتح الأبواب أثناء قيادة السيارة زجاج فاميه-أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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أقر قانون المرور الحالى مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، لإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:-

 

تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات

نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيها.

 

عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ 50 جنيها يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.


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