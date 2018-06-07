تعرف على المناطق الجاهزة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

كتب أحمد أبو حجر

تمكنت شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من تنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بمحافظات مصر لكم المواطنين لم يتقدموا للتعاقد حتى الآن.

وبحسب الجدول المرفق فإن العدد موزع على مختلف محافظات الجمهورية كالتالى:

- 111480 وحدة بمحافظة القاهرة بمناطق (بدر- الشروق- القاهرة الجديدة- المعصرة- مصر الجديدة- عين شمس والمطرية- مدينة نصر- حلوان- المعادى ودار السلام- وسط القاهرة- العباسية- الزيتون والزاوية- شبرا والشرابية- السلام).

وتأتى على رأس الشركات المنفذة لهذه الوحدات بمحافظة القاهرة شركة تاون جاس ، وغاز مصر، وغاز القاهرة، وماى جاس، وناتجاس

- 191407 وحدة بمحافظة الجيزة بمناطق (الصف- إمبابة- العجوزة- الهرم وفيصل- العمرانية والمنيب- 6 أكتوبر- الوراق- بولاق الدكرور- البراجيل).

وتأتى على رأس الشركات المنفذة لهذه الوحدات شركة تاون جاس، وماى جاس، وناتجاس بالإضافة إلى شركة أوفرسيز.

- 14547 وحدة بمحافظة الإسكندرية بمناطق (وادى القمر - غرب الإسكندرية - شرق بحرى الإسكندرية - شرق قبلى الإسكندرية – العامرية)، من خلال شركات تاون جاس، غاز مصر، وناتجاس.

- 10944 وحدة بمحافظة بورسعيد (بورسعيد وبورفؤاد) من خلال شركة تاون جاس.

- 27534 وحدة بمحافظة الإسماعيلية بمناطق (مدينة الإسماعيلية- المستقبل). من خلال شركتى تاون جاس وغاز مصر

- 3064 وحدة بمحافظة بنى سويف بمناطق (الفشن- الواسطى)، من خلال شركة طاقة .

- 5179 وحدة بمحافظة المنيا بمناطق (بنى مزار- مطاي)، من خلال شركة طاقة .

- 1395 وحدة بمحافظة أسيوط بمنطقة ديروط، من خلال شركة طاقة .

- 89302 وحدة بمحافظة سوهاج بمناطق (سوهاج شرق- سوهاج غرب- أخميم- طهطا- جرجا- طما- المراغه)، من خلال شركة غاز الأقاليم.

- 47440 وحدة بمحافظة قنا بمناطق (قنا - نجع حمادى - دشنا – قوص- قفط)، من خلال شركة غاز الأقاليم.

- 68679 وحدة بمحافظة البحيرة بمناطق (قراقص - زاوية غزال وبسطرة - مساكن الادكاوى - ابو صالح - الوسطانية - الطود - ديروط - قرية المجد - درشابة - ارض حافظ - سمخراط وكفر غنيم - نكلا - مدينة شبراخيت - مدينة النوبارية الجديدة- وادى النطرون - مدينة ابوالمطامير - مدينة حوش عيسى - مدينة الدلنجات - المسين - الوفائية - مدينة ادكو) وذلك من خلال التعاقد مع شركة ناتجاس.

- 11802 وحدة بمحافظة الفيوم بمناطق (ترسا- سنهور- أبوكساه- إبشواي)، من خلال شركة الفيوم للغاز.

- 65823 وحدة بمحافظة القليوبية، من خلال شركتى غاز مصر، وغاز القاهرة.

- 12607 وحدة بمحافظة المنوفية، من خلال التعاقد بمقرات شركة غاز مصر.

- 6065 وحدة بمحافظة الغربية، من خلال التعاقد بمقرات شركة غاز مصر

- 6716 وحدة بمحافظة الدقهلية، من خلال التعاقد بمقرات شركة غاز مصر.

- 10950 وحدة بمحافظتى الأقصر وأسوان، من خلال التعاقد بمقرات شركة غاز مصر.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم اسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وكانت وزارة البترول طالبت أعضاء مجلس النواب بالتعاون وتحفيز المواطنين فى عدد من المناطق التى تم إنجاز شبكات الغاز الطبيعى الخاصة بها على مستوى الجمهورية، بالتعاقد مع الشركات.

وأرسل المهندس طارق الملا، وزير البترول، خطابا رسميا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يشمل حصرا لعملاء شركات توصيل الغاز الطبيعى بمناطق عملها، الذين تم تنفيذ شبكات لهم، ولم يتعاقدوا لتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك لتحفيزهم على التعاقد من خلال أعضاء المجلس ".

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن بعض التسهيلات لتحفيز المواطنين على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية من خلال تقسيط قيمة التعاقد مع البنوك، حيث كان هناك اتفاقا مع البنك الأهلى على سداد البنك تكلفة التعاقد على التوصيل بأكملها، على أن يتم تقسيطها للعميل فى الفترة من عام إلى 6 أعوام، على أن يسدد العميل قيمة التوصيل عبر أقساط شهرية توضع على الفاتورة الشهرية للغاز.



