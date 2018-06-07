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تعرف على إجراءات وشروط التقدم لمنح الدكتوراه بجامعة كامبردج × 15 معلومة

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
تعرف على إجراءات وشروط التقدم لمنح الدكتوراه بجامعة كامبردج × 15 معلومة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن عدد من المنح الدراسية للحصول على الدكتوراه بجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة ممولة من خلال البنوك المصرية، وفقاً للإتفاقية الموقعة بين المكتب الثقافى بلندن وجامعة كامبردج، وبشرط أن يتحمل الجانب البريطانى 50% من المصاريف الدراسية للجامعة.
 

1- التخصصات المتاحة: جميع التخصصات ( عدا الطب الإكلينيكي ـ طب الاسنان).

2- المنحة لا تشمل مخصصات الأسرة طبقاً للقواعد المالية المتبعة.

3- تشترط المنحة أن يكون المتقدم من معاونى أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الحكومية المصرية أو أحد المراكز البحثية المدرجة بخطه البعثات.

4- ألا يزيد السن عن 30 عاما فى تاريخ الاعلان وفقاً للمادة (11) من قانون البعثات رقم 112 لسنه 1959.

5- هناك إجازت لشرط السن بعد أخذ رأى الجهة الموفدة التجاوز عن شرط السن لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة ، ويكون التجاوز بحد اقصى عامين.

6- أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جداً على الأقل.

7- الحصول على 6.5 درجه في اختبار الـ IELTSاو 79 درجه تويفل دولي في IBT عند التقدم .

8- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

9- ألا يكون قد سبق حصوله على بعثه أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه.

10- استمارة البيانات تكون معتمده من الجهة الموفدة.

11- أن يكون المتقدم حاصلا على الماجستير فى تخصص البعثة.

12- أن يكون حاصلاً على قبول من جامعة كامبردج للعام الدراسى 2018/2019

13- موافقه الجهة الموفدة على الترشيح

14- يتم فتح باب التقدم إلكترونيا من خلال الرابط الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافيه والبعثات www.mohe-casm.edu.eg  خلال الفتره من 4 / 6 / 2018 حتى 14 / 6 / 2018.

15- يتم تسليم الملف الورقى يشمل كافة المستندات التى تم إرفاقها إلكترونيا إلى الإدارة العامه للبعثات  بمجمع التحرير.


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دكتوراه

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