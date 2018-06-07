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الخميس، 07 يونيو 2018 12:54 م
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تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم "سحور فاسد" بأسوان

الخميس، 07 يونيو 2018 12:47 م
تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم "سحور فاسد" بأسوان اسعاف - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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أصيب اليوم، الخميس، 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية جعفر الصادق بمحافظة أسوان، بتسمم غذائى وتم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.

تفاصيل الواقعة، بدأت بتلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة لمستشفى حميات نصر النوبة، مصابين باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة خلال وقت السحور.

وعقب توقيع الكشف الطبى تبين أن جميع الحالات مستقرة ومن المقرر خروجهم من المستشفى خلال 24 ساعة، وأن التسمم جاء نتيجة تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بقرية جعفر الصادق التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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