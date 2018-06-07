ترحيل 38 مهاجرا إثيوبيا وسودانيا إلى بلادهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

كتب محمد طنطاوى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 38 مهاجرًا غير شرعي من السودان وأثيوبيا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لاقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل الى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الامنية، حيث اقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضح المصدر، أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، حيث تم ترحيل 27 سودانيا، و11 إثيوبيا بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.