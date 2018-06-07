ترامب يعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء الكندي

(أ ش أ)

أعلن كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لارى كادلو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعقد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تنطلق بعد غد الجمعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده رئيس المجلس الاقتصادى الوطنى بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء دافع فيه عن الإجراءات التجارية الأخيرة للرئيس الأمريكي، وألمح خلاله إلى أن واشنطن قد لا تلتزم بأى من قرارات منظمة التجارة العالمية، قائلا إن المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف لن تحدد السياسة الأمريكية"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار كادلو إلى أن إدارة ترامب تظل مهتمة بمنظمة التجارة العالمية وتعمل على حل بعض منازعتها التجارية من خلال المنظمة، لكن ما يحكمها فى هذه المسألة هى المصلحة القومية أكثر من أى شيء آخر .

وجاء مؤتمر كادلو الصحفى فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس الأمريكى لمواجهة قادة الدول الحليفة المستائين من الإجراءات الأخيرة فى قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، كما يأتى كذلك بعد ساعات من نشر منظمة التجارة العالمية شكاوى رسمية تقدمت بها كندا والاتحاد الأوروبى ضد التعريفة الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة رسميا على وارادتها من الصلب والألمونيوم الأسبوع الماضى .

ودافع كادلو عن إجراءات ترامب التجارية مؤكدا أنه من أقوى المصلحين التجاريين خلال العشرين سنة الماضية، كما توقع أن يتمكن ترامب من حل الخلافات مع حلفاء الولايات المتحدة فى قمة مجموعة السبع التى يجتمع فيها ترامب مع قادة كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وقال إنه يعتبر الخلافات القائم أقرب ما تكون إلى مجرد "مشادة عائلية".

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن أن تدابير للرد على القرار الأمريكى تتضمن فرض تعريفة جمركية على ما قيمته 3.3 مليار دولار أمريكى من السلع الأمريكية ستكون جاهزة فى يوليو المقبل، فيما أقرت كندا قائمتها من التعريفات الجمركية المضادة للسلع الامريكية.