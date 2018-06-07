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ترامب يتحدث عن حرب عام 1812 ضمن أسباب اعتبار كندا تهديد للأمن القومى

الخميس، 07 يونيو 2018 04:05 م
ترامب يتحدث عن حرب عام 1812 ضمن أسباب اعتبار كندا تهديد للأمن القومى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشرت شبكة سى إن إن الأمريكية فى نسختها الدولية، تصريحات خبراء عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استدعى من التاريخ حرب عام 1812 فى مكالمة استغاثة أجراها رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو بسبب التعريفات الجمركية.

 

وتعرف حرب العام 1812 فى التاريخ الحديث بالحرب الغريبة، لأنها قامت بين طرفين غربيين هما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على خلفية محاصرة بريطانيا كل الموانئ الفرنسية التى كانت تنقل السفن الأمريكية البضائع إليها، وكان يتوجب على سفن الولايات المتحدة المتجهة نحو الموانئ الفرنسية أن تتوقف أولاً فى ميناء بريطانى للتفتيش ولدفع الرسوم.

 

وأجرى الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو مكالمة هاتفية فى 25 مايو الماضى حول الرسوم الجديدة التى فرضتها إدارة ترامب التى تستهدف واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، بما فى ذلك لحظة واحدة خلال المحادثة التى قدم فيها ترامب مرجعًا تاريخيًا خاطئًا، نقلا عن مصدر على دراية بالمناقشة تحدث لشبكة سى إن إن.

 

وفقا للمصادر ضغط ترودو على ترامب حول كيفية تبرير التعريفات كمسألة "الأمن القومى". وردا على ذلك، قال ترامب لترودو: "ألم تحرقون البيت الأبيض؟" فى إشارة إلى حرب 1812.

 

وقالت الشبكة، إن المشكلة فى حديث ترامب لترودو تكمن فى أن القوات البريطانية أحرقت البيت الأبيض خلال حرب عام 1812. ويلاحظ المؤرخون أن الهجوم البريطانى على واشنطن كان انتقاما للهجوم الأمريكى على يورك، وأونتاريو، فى الإقليم الذى أصبح فى النهاية كندا، ثم مستعمرة بريطانية.


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