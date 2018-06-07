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ترامب لرئيس وزراء كندا بعد فرض رسوم جمركية: "ألستم من حرق البيت الأبيض"

الخميس، 07 يونيو 2018 09:53 ص
ترامب لرئيس وزراء كندا بعد فرض رسوم جمركية: "ألستم من حرق البيت الأبيض" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء
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ذكّر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفى، رئيس الوزراء الكندى، جاستين ترودو، بواقعة احتراق البيت الأبيض فى القرن التاسع عشر.

ونقلت روسيا اليوم عن قناة CBC News، فإن الاتصال الهاتفى بين ترامب وترودو، جرى فى الـ 25 مايو الماضى، وتركز الحديث خلاله على فرض واشنطن رسوما جمركية على الألومنيوم والفولاذ المستورد من عدة دول من بينها كندا.

وبعد أن تساءل ترودو عن سبب ربط التعريفات الجمركية بالأمن القومى الأمريكى، قال له دونالد ترامب: "ألستم من حرق البيت الأبيض"؟ وترى القناة أن ترامب ربما حاول بهذه العبارة تخفيف حدة النقاش.

وفى وقت سابق انتقد رئيس الوزراء الكندى، فى حديث لقناة تلفزيونية أمريكية، القول إن بلاده تشكل التهديد للأمن القومى الأمريكى ووصف ذلك "بالمهين وغير المقبول".

وقال ترامب:" قاتل جنودنا وماتوا معا فى ساحات المعارك فى الحرب العالمية الثانية، وفى جبال أفغانستان وفى مناطق ساخنة أخرى".

وخلال الحرب البريطانية – الأمريكية، دمر البيت الأبيض فى عام 1814 ردا على الهجوم على مدينة يورك فى كندا، وفى تلك الفترة كانت كندا، ضمن المستعمرات البريطانية وقاتلت إلى جانب الإنجليز .

 


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