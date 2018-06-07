تخصيص 1.065 مليار جنيه من موازنة 2018/2019 لدعم المزارعين

كتبت ــ نورا فخرى

في إطار توجهات الدّولة لتشجيع المزارع المصرى، خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبلغ وقدرة 1.065مليار جنيه لدعم المزارعين، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة السنة المالية الحالية.

ويأتي هذا الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك من خلال دعم مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات.

كما تقوم الدولة، بتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الافات الزراعية، بالاضافة إلي المساهمة في خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.

ويصل دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري) في ضوء مخصصات العام المالي الجديد، إلي مليار جنيه، وتصل مساهمات الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن إلي 50 مليون جنيه، بينما تصل مخصصات دعم صندوق الموازنة الزراعية بواقع 14.5 مليون جنيه.