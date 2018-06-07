تحرير 104 مخالفات تجاوز سرعة وسحب 85 رخصة فى حملة مرورية بالغربية

الغربية عادل ضرة

‏نفذت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور ومباحث المرور حملة مرورية متنوعة ومكثفة على الطرق الفرعية والسريعة، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، لضبط المخالفات المرورية التى تعد من أهم مسببات الحوادث على شبكة الطرق السريعة و الداخلية .

وقامت الحملة بتوزيع المطبوعات الإعلامية التى تحوى التوعية الازمة عن أهم مسببات الحوادث أسفرت عن ضبط حالتين إيجابيتن تعاطى المخدرات أثناء القيادة و104 مخالفات تجاوز السرعة المقررة قانونا.

كما تم ضبط 103 حالات كلابش فعلى وتحرير 220 مخالفة على نموذج 125 إخطار مخالفات وسحب 85 رخصة وتحصيل مبلغ 39300 جنيه قيمة التصالح فى مخالفات فورية.