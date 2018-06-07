تجديد حبس عاطلين حاولا تهريب 20 كيلو أفيون

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، لاتهامهما بجلب كمية كبيرة من مخدر الأفيون، بعد سقوطهما من قبل رجال مكافحة المخدرات بالقاهرة، قبل توزيعهما الكمية على عملائهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول السلام لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما أكثر من 20 كيلو جراما من مخدر الأفيون.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من ياسر.ز.خ، 36 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، ووليد.ص.ع، 27 سنة، عاطل، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة أول السلام مسرحًا لتجارتهما غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة الثانى وملك شقيقه بنطاق دائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت (20,600) كيلو جرام، مبلغ مالى، و3 هواتف محمولة .

واعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .