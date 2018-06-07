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تأجيل محاكمة 13 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر لـ3 يوليو

الخميس، 07 يونيو 2018 01:36 م
تأجيل محاكمة 13 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر لـ3 يوليو محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 13 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر بدائرة قسم التبين، لجلسة 3 يوليو لاستعراض تقرير الطب الشرعى.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، "بدرى نبيل محمد، سامى رضا محمد، ياسر نبيل محمد، مصطفى جمال محمد، عمرو حلمى رشاد، محمود حامد عبد الغنى، أيمن أحمد شرقاوى، رضا أبو سعد جاد الله، ياسر طارق حسن، محمد حسن محمد، محمد أبو سعيد أمين، نبيل بدرى نبيل، جمال محمد أمين"، تهمة قتل المجنى عليه محسن سيد حامد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةً وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا وكرابيج، وتوجهوا لمحل عمله وقتلوه بسبب خلافات جيرة فيما بينهما، كما استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه كلا من " سيد حامد، و أحمد سيد حامد، ومحسن سيد حامد" والشروع فى قتلهم.
 
 

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