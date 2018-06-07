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بوتين يحذر أوكرانيا من عمل عسكرى فى شرق البلاد أثناء كأس العالم

الخميس، 07 يونيو 2018 06:04 م
بوتين يحذر أوكرانيا من عمل عسكرى فى شرق البلاد أثناء كأس العالم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كييف من "عواقب وخيمة للغاية على دولة أوكرانيا" إذا ما شنت عملا عسكريا ضد متمردين موالين لروسيا فى شرق البلاد أثناء كأس العالم الذى يبدأ فى روسيا الأسبوع المقبل.

وطلب زاخار بريليبين، وهو كاتب روسى يقدم النصح للمعارضين فى منطقة دونتسك الانفصالية المدعومة من روسيا، من بوتين فى حواره التلفزيونى السنوى الذى يتلقى خلاله اتصالات هاتفية من المواطنين التعليق على احتمال قيام أوكرانيا بعمل عسكرى أثناء كأس العالم الذى يستمر شهرا.

وقال بوتين "آمل ألا تحدث أى استفزازات، لكن إذا حدث ذلك، فستكون لها حسب اعتقادى عواقب وخيمة للغاية على دولة أوكرانيا بشكل عام".

وتستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم فى الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو فى 11 مدينة روسية منها روستوف أون دون التى تبعد مئة كيلومتر فقط عن الحدود مع أوكرانيا.

وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ أبريل نيسان عام 2014 فى صراع بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا فى شرق أوكرانيا.

والاشتباكات مستمرة بصورة متقطعة رغم وقف شكلى لإطلاق النار وجهود دبلوماسية لإقرار السلام.

 


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