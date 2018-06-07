بوتين: باقون فى سوريا و مهاجمة الإرهابيين هناك أفضل من التعامل معهم بروسيا

رويترز

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أن القوات الروسية باقية فى روسيا وأن العملية العسكرية بسوريا فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواتنا، مؤكدا أن مهاجمة الإرهابيين فى سوريا أفضل من التعامل معهم فى روسيا.