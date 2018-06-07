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بوتين: باقون فى سوريا و مهاجمة الإرهابيين هناك أفضل من التعامل معهم بروسيا

الخميس، 07 يونيو 2018 02:18 م
بوتين: باقون فى سوريا و مهاجمة الإرهابيين هناك أفضل من التعامل معهم بروسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اللقاء
رويترز
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أن القوات الروسية باقية فى روسيا وأن العملية العسكرية بسوريا فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواتنا، مؤكدا أن مهاجمة الإرهابيين فى سوريا أفضل من التعامل معهم فى روسيا.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن رجال الأعمال الروس يتعرضون للاضطهاد فى دول مثل بريطانيا وإن حالهم سيكون أفضل فى روسيا وكذلك حال أصولهم.

وكان بوتين يجيب على أسئلة أثناء حواره التلفزيونى السنوى مع الشعب عن مشكلات تتعلق بتأشيرة الدخول واجهها الملياردير رومان أبراموفيتش فى بريطانيا.

وقال بوتين إنه نصح رجال الأعمال بالإبقاء على أصولهم فى روسيا مؤكدا أن الضغوط التى يواجهها رجال الأعمال الروس تقوض الثقة فى الدول الغربية.

 


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