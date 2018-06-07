video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين:المنتخب الروسى لم يحقق نتائج مؤخرا ونحتاج إلى جيل جديد من لاعبى الكرة

الخميس، 07 يونيو 2018 11:51 ص
بوتين:المنتخب الروسى لم يحقق نتائج مؤخرا ونحتاج إلى جيل جديد من لاعبى الكرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب - بيشوى رمزى - رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن البنية الأساسية التي تم انشاءها في البلاد، استعدادا لبطولة كأس العالم، ينبغى أن يتم توجيهها لتطوير الرياضة بعد انتهاء البطولة.

وأضاف بوتين، خلال لقاء مباشر مع المواطنين ، تحت عنوان أسال الرئيس عبر الفيديو كونفرانس، إذ يوجه بوتين الأسئلة التى يتلقاها من المواطنين مباشرة إلى الوزراء وحكام الكيانات الفيدرالية مباشرة على الهواء، أن الملاعب الروسية لا يجب أن تتحول إلى أسواق بعد انتهاء البطولة.

واستطرد الرئيس الروسى، فى حديثه خلال استقباله لأسئلة المواطنين، أن روسيا تحتاج لخلق جديد من لاعبى كرة القدم، خاصة وأن المنتخب الروسى لم يحقق نتائج كبيرة مؤخرا.

وأعرب بوتين عن أمنياته بأن يبذل منتخب روسيا القومى قصارى جهده خلال بطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها في روسيا خلال الشهر الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلاديمير بوتين: الاحتياطى النقدى فى روسيا وصل لـ 450 مليار دولار

بوتين يتوقع من المنتخب الروسى "القتال" حتى النهاية فى كأس العالم

روسيا

فلاديمير بوتين

كأس العالم

مونديال روسيا 2018

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة