بوتين:المنتخب الروسى لم يحقق نتائج مؤخرا ونحتاج إلى جيل جديد من لاعبى الكرة

كتب - بيشوى رمزى - رويترز

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن البنية الأساسية التي تم انشاءها في البلاد، استعدادا لبطولة كأس العالم، ينبغى أن يتم توجيهها لتطوير الرياضة بعد انتهاء البطولة.

وأضاف بوتين، خلال لقاء مباشر مع المواطنين ، تحت عنوان أسال الرئيس عبر الفيديو كونفرانس، إذ يوجه بوتين الأسئلة التى يتلقاها من المواطنين مباشرة إلى الوزراء وحكام الكيانات الفيدرالية مباشرة على الهواء، أن الملاعب الروسية لا يجب أن تتحول إلى أسواق بعد انتهاء البطولة.

واستطرد الرئيس الروسى، فى حديثه خلال استقباله لأسئلة المواطنين، أن روسيا تحتاج لخلق جديد من لاعبى كرة القدم، خاصة وأن المنتخب الروسى لم يحقق نتائج كبيرة مؤخرا.

وأعرب بوتين عن أمنياته بأن يبذل منتخب روسيا القومى قصارى جهده خلال بطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها في روسيا خلال الشهر الجارى.