video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: العقوبات الغربية تهدف إلى تقييد روسيا

الخميس، 07 يونيو 2018 12:13 م
بوتين: العقوبات الغربية تهدف إلى تقييد روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب - بيشوى رمزى - رويترز
إضافة تعليق

انتقد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، موضحا أنها طريقة لتقييد روسيا.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال لقاء مباشر مع المواطنين، بشكل جديد هذا العام، عبر الفيديو كونفرانس، أن الغرب مازال ينظر إلى روسيا باعتبارها تهديد، ومنافس.

واعتبر بوتين أن النهج الغربى فى التعامل مع بلاده خاطئا، مؤكدا أن روسيا لا تمثل تهديدا لأحد حتى يسعى البعض إلى احتوائها.

واستطرد الرئيس الروسى "نعتقد أن العقوبات أحادية الجانب لا يمكنها حل الأزمة." وأضاف أن روسيا قادرة على الدفاع عن حقوق الغالبية فى دول البلطيق.

وعلق بوتين على الإجراءات التجارية التى فرضتها الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سبق له وأن حذر الأوروبيين من خطورة النهج الأمريكي، ومحاولاتها لفرض قواعدها على الدول الأخرى، إلا أنهم لم يستمعوا.

وأضاف أن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن هي في الواقع بمثابة عقوبات، مشددا على ضرورة وجود قواعد واضحة حول التجارة العالمية.

وأوضح الرئيس الروسى أن بلاده تسير الآن في الطريق الصحيح، موضحا أنه في حال تم تغيير تركيبة الحكومة الحالية، لكان الأمر سيتطلب عامين لصياغة مهام جديدة، مضيفا إن خطة التنمية، التي يجب تنفيذها والتي كنا نتحدث عنها خلال السنوات القليلة الماضية، قد أعدتها الحكومة السابقة على مدى سنة ونصف السنة على الأقل" ، و تابع " إذا قمنا بتغيير وتنظيف الحكومة بأكملها بنسبة 100 بالمئة وجلبنا أشخاصًا جدد، كنا سنخسر عامين على الأقل".

وأضاف بوتين أنه نصح قيادات الأعمال بالاحتفاظ بأصولهم داخل روسيا، لافتا إلى أن بعض الدول الغربية اتخذت إجراءات ضد رجال الأعمال الروس، وهو ما يقوض الثقة فيهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسال الرئيس..بوتين يستقبل أسئلة المواطنين بالفيديو كونفرانس ويحولها للوزراء

بوتين:المنتخب الروسى لم يحقق نتائج مؤخرا ونحتاج إلى جيل جديد من لاعبى الكرة

فلاديمير بوتين: الاحتياطى النقدى فى روسيا وصل لـ 450 مليار دولار

روسيا

فلاديمير بوتين

الغرب

العقوبات الغربية على روسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة