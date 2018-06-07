بوتين: الحديث عن تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية "هراء"

رويترز

وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس المزاعم حول تأثير روسى على الانتخابات الأمريكية عام 2016 بأنها "هراء تماما".

وقال فى حوار تلفزيونى إن التدخل الروسى المحتمل فى العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة "لا يمكن إلا أن يسمى بأنه مزحة".

وفاز بوتين بسهولة فى انتخابات مارس.

وفى أبريل نيسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض من أكبر الشركات ورجال الأعمال الروس مُستهدفة حلفاء لبوتين لمعاقبة موسكو بسبب تدخلها المزعوم فى الانتخابات الرئاسية فى 2016 وغيرها من "الأنشطة الخبيثة".