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انطلاق 26 رحلة سياحية إلى المدن المصرية من مطار القاهرة

الخميس، 07 يونيو 2018 09:34 م
انطلاق 26 رحلة سياحية إلى المدن المصرية من مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، انطلاق 26 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران، للسفر على متن رحلاتها فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية.

 

وخصصت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، فرقًا من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات، لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقًا لرحلاتهم، حيث غادر المطار ألفان و319 راكبًا من مختلف الجنسيات.

 

وشهد المطار انطلاق 10 رحلات إلى مدينة الغردقة و9 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى مدينة الأقصر ورحلتين إلى أسوان، بالإضافة إلى رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسى علم وبرج العرب.


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