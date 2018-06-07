انتخاب العراق نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73

كتب : أحمد جمعة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إنتخاب ‫العراق نائبا لرئيس ‫الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73 ، حيث يتطلع العراق للعب دور محورى فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، بالاضافة إلى المساهمة الفاعلة فى تطوير أساليب عمل الجمعية العامة وتعزيز دور العراق في الساحة الدولية.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، إن جهد وزارة الخارجية العراقية ممثلة بوزيرها الدكتور ابراهيم الجعفرى وكادرها القيادى وممثلها الدائم فى الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة العراق الهادئة والمتوازنة والمعتدلة في المجتمع الدولي بشكل عام اسهمت في تبوء العراق للمنصب المذكور والذي يعد نصراً دبلوماسياً يعزز من مكانة العراق على مستوى الامم المتحدة والعلاقات متعددة الاطراف.