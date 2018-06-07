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اليوم.. الجنايات تنطق بكلمة النهاية على 27 متهمًا بـ"أحداث أطفيح"

الخميس، 07 يونيو 2018 08:00 ص
اليوم.. الجنايات تنطق بكلمة النهاية على 27 متهمًا بـ"أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة  27 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

 

 

 


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