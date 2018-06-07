النيابة تطلب ضبط وإحضار والد طفلة يعذبها بحرق جسدها فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بضبط وإحضار والد الطفلة المعذبة، وعرض الطفلة على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات، وإقرار العلاج اللازم لها، وإخلاء سبيل الأم بعد اعترافها بأن والدها السبب فى إصابتها بالحروق والندبات بجسدها.

يذكر بأن اكتشف طبيب بمستشفى المنصورة العام قيام سيدة وزوجها بتعذيب ابنتهما بالحرق بسبب قيامها بالتبول اللارادى فقدم بلاغا ضدهما.

وقد تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى المقدم شريف النجار نائب مأمور قسم أول المنصورة، من العميد أحمد عادل مدير إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، يتضمن بلاغ المدعو "محمد ا. م" س 29 طبيب بقسم الجلدية بمستشفى المنصورة العام، ومقيم بندر طلخا، بأنه حال مباشرة عمله بالعيادة الخارجية بالمستشفى حضرت إليه المدعوة "خلود ص. م" 29 سنة ربة منزل ومقيمة شارع " الجلاء " دائرة القسم، وبرفقتها نجلتها "جنا م ف" 3 سنوات، لتوقيع الكشف الطبى عليها. وتبين وجود آثار حروق قديمة وحديثة متفرقة بالجسم بمواجهة والدة الطفلة اعترفت بقيامها ووالد الطفلة بارتكاب الواقعة بملامسة جسدها ببعض الأدوات الساخنة بغرض منعها من التبول فى الفراش، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة اتخذت قرارها السابق.