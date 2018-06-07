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"النقل": نحتاج 45 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير الخطين الأول والثانى للمترو

الخميس، 07 يونيو 2018 01:00 ص
"النقل": نحتاج 45 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير الخطين الأول والثانى للمترو الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، أن الوزارة تحتاج إلى 45 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير الخطين الأول والثانى للمترو من تحديث إشارات واتصالات ونظم تحكم وتغذية كهربائية وشراء قطارات مكيفة جديدة.

وأضاف مساعد وزير النقل لـ"اليوم السابع" أن خطة تطوير الخط الأول تحتاج 30 مليار جنيه، بينما يحتاج الخط الثانى 15 مليار جنيه، متابعا: "الزيادات التى تم تطبيقها على أسعار التذاكر لن تغطئ شيئا من هذه التكلفة".

يذكر أن خطة التطوير تشمل تحديث وتطوير نظم الإشارات بالخط الأول بالكامل وتطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسير القطارات وتحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل وتجديد قضبان وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية وازدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة وإنشاء ورش صيانة جديدة بمحطة كوتسيكا لاستيعاب القطارات الجديدة التى تم شراءها مؤخرا وشراء قطارات جديدة، وتحديث نظم الإشارات بالخط الثانى وشراء 6 قطارات جديدة.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

كفاية

كفاية مترو انفاق

كفاية مترو انفاق

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن

عادي

نزود سعر تذكره المترو

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