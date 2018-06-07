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المكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب يعقد اجتماع الدورة " 22" نهاية يونيو

الخميس، 07 يونيو 2018 01:00 ص
المكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب يعقد اجتماع الدورة " 22" نهاية يونيو جامعة الدول العربية - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قالت الدكتورة دينا الظاهر، مديرة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة، سيعقد اجتماع الدورة " 22" للمكتب يومى الأحد الاثنين الموافقين 24 و25 يونيو الجارى ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضافت "الظاهر" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن جدول الأعمال المعروض على المكتب التنفيذى يتضمن 7 بنود ومن أهمها الترتيب لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية بهدف شراكات فاعلة بين الدول العربية فى مجالس السياحة والثقافة .

وأشارت إلى أنه سيتم عرض الدراسة النهائية لإنشاء مركز عربى صينى للتكوين السياحى والفندقى بتونس ، كما سيتم مناقشة دور المنظمة العربية للطيران المدنى فى دعم السياحة العربية، ودور الإعلام السياحى فى تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة ، وضع معايير الجودة السياحية فى مجالى الإعلام السياحى ووكالات السياحة والسفر " معايير جائزة أفضل إعلام سياحى عربى" .

وتابعت " الظاهر " قائلة : إن وزارة السياحة المصرية تقدمت باقتراح بوضع جائزة للمجلس الوزارى العربى للسياحة فى مجال التميز والابتكار، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذى سيصدر توصيات بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزارى العربى فى دورته القادمة ديسمبر 2018 للنظر فى إقرارها.

ومن المقرر ان يقوم المجلس الوزارى العربى للسياحة فى دورته "20" خلال شهر ديسمبر 2018 بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لمدة عامين 2018 – 2019 ويتشكل على النحو الأردن – تونس – السعودية – البحرين – مصر – المغرب – العراق – ليبيا " وتكون رئاسة المكتب التنفيذى للمجلس للمملكة العربية السعودية ممثلة فى الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالسعودية.


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