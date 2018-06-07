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المشدد 15 سنة لـ 18 متهما فى إعادة محاكمة بـ"أحداث عنف أطفيح"

الخميس، 07 يونيو 2018 11:25 ص
المشدد 15 سنة لـ 18 متهما فى إعادة محاكمة بـ"أحداث عنف أطفيح" المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسن محمد
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قضت جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج، بالمشدد 15 سنة لـ18 متهما والسجن  5 سنوات لـ10 متهمين إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ 7 يونيه للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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