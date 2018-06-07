المرور: غلق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى وإجراء تحويلات لمنع الزحام

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، محور الشهيد فى مدينة نصر، لإنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربًا، وسيكون هناك تحويلات مرورية لمدة 6 ساعات وتنفذ تلك اﻷعمال شركة السلام إنتر ناشونال والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وستكون الأعمال بدءًا من الساعة 1 صباحًا وحتى 6 صباح السبت 9/6/2018 واﻷعمال عبارة عن تركيب وتثبيت أجزاء معدنية لجسم الكوبرى، عن طريق رفع الجسم بواسطة أوناش المرور، الذى يستلزم إيقاف حركة المرور فى الاتجاهين بمحور الشهيد،فى الوصلة المحصورة من كوبرى المشير حتى أسفل كوبرى الواحة وإجراء تحويلات مرورية بالطريق لمنع ظهور أى كثافات.

وستشمل التحويلات بمحور المشير للقادم من اﻷوتوستراد والدائرى ومحمد زكى وسيكون بغلق مسطح المشير وتحويل حركة السيارات الى كوبرى المشير ثم امتداد المحور يمينا كوبرى الواحة واستكمال السير اتجاه مناطق المقطم والدائرى، كما ستكون التحويلات بغلق المحور وتحويل حركة السيارات السيارات إلى كوبرى الواحة واستكمال السير إلى مناطق محور المشير والأوتوستراد.

وتكون التحويلات بالطريق بمخرج كوبرى الواحة يمنا إلى محور الشهيد بغلق منزل كوبرى الواحة يمنا للمتجه إلى محور المشير والدوران والعودة إلى محور المشير وإجراء التحويلات مع تدعيم المنطقة بالمساعدات الفنية والمخاريط وطواحين هوائية وفواصل حركة وعلامات إرشادية.