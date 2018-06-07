المؤشر الرئيسى يخالف تراجع البورصة ويصعد بمنتصف التعاملات بنسبة 0.24%

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بفضل صعود عدد من الأسهم القيادية، فيما واصلت باقى المؤشرات تراجعها بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، ومالت تعاملات المصريين للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، فيما تراجع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.48%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.49%، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24%.