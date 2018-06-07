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القوى العاملة: حل مشكلة مواطن مصرى بالكويت احتجزت شركته جواز سفره

الخميس، 07 يونيو 2018 09:57 ص
القوى العاملة: حل مشكلة مواطن مصرى بالكويت احتجزت شركته جواز سفره محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان،مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، بالحل الفوري لمشكلة المواطن المصري "شعبان.ع.م.م."، الذى قدم استغاثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى باحتجاز الكفيل جواز سفره، ويريد العودة  لمصر لإجراء عملية جراحية لنجله.

تلقي الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت، أشار فى المستشار العمالي أحمد يوسف إلى أنه قام بالتواصل بالمواطن "شعبان .ع .م .م."، لمعرفة تفاصيل المشكلة للقيام بحلها، منوها إلى أنه يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة والعمالة والمباني الخاصة، وقد قامت إدارة العمل- من جنسية عربية ليست كويتية - باحتجاز جواز سفرة الخاص، ويرفضون إعطاءه إجازة له للسفر لمصر لابنه لإجراء عمليه استئصال الطحال وجزء من الأمعاء.

وأضاف المستشار العمالى، أن الكفيل الكويتى عندما علم بمشكلة المواطن المصرى قدم اعتذار له وقابله لحل مشكلته علي الفور، كما تواصل مع المواطن جهات سيادية كثيره، فضلا عن مكتب الشيخ فهد نايف الجابر الصباح رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، عارضين المساعدة.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي سفر المواطن المصري للقاهرة لإجراء العملية الجراحة لنجله ، مؤكدا حرصه علي إلا تتكر مثل هذه الحوادث تجاه مواطنين مصريين أخرين ، حيث أن المسئولين الكويتيين يشددون علي  أن الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد.


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