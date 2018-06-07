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الخميس، 07 يونيو 2018 06:08 م
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القوات الأمريكية فى أفغانستان تتعهد بوقف إطلاق النار مع طالبان

الخميس، 07 يونيو 2018 05:29 م
القوات الأمريكية فى أفغانستان تتعهد بوقف إطلاق النار مع طالبان قوات الجيش الأمريكى
أ ش أ
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أعلن الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية وبعثة "الدعم الحازم" التى يقودها حلف شمال الأطلنطى (ناتو) فى أفغانستان، أن القوات الأمريكية ستحترم قرار الحكومة الأفغانية بوقف إطلاق النار مع طالبان، الذى أعلنه، اليوم الخميس، الرئيس الأفغانى محمد أشرف غني.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن نيكلسون قوله: "سنلتزم برغبة أفغانستان فى أن تتمتع البلاد بنهاية يسودها السلام لشهر رمضان المعظم وندعم البحث عن حل لهذا النزاع".
وأكدت القوات الأمريكية فى أفغانستان أن وقف إطلاق النار لا يسرى على جهود الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب والتى تستهدف تنظيم داعش "ولاية خراسان" الإرهابى وتنظيم القاعدة الإرهابى، وغيرهما من الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية، وهو ما أكده رئيس أركان الجيش الأفغانى، خلال مؤتمر صحفى، فى وقت سابق اليوم، حيث تعهد باستمرار الحرب على العناصر الإرهابية الأجنبية وأن وقف إطلاق النار لا يشملها.

ومن جانبه، رحب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرج بإعلان الرئيس الأفغانى وقف إطلاق النار مع طالبان لمدة أسبوع يبدأ من 27 رمضان الجارى، وقال - فى مؤتمر صحفى قبيل انطلاق اجتماع وزراء دفاع الحلف اليوم فى بروكسل - "أرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذى بادر به الرئيس أشرف غنى وحكومة الوحدة الوطنية، فهى خطوة إيجابية إلى الأمام على طريق السلام".


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