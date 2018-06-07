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الخميس، 07 يونيو 2018 02:27 م
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القوات الأمريكية تشن غارات جوية على مخابئ لـ"داعش" شرقى أفغانستان

الخميس، 07 يونيو 2018 02:01 م
القوات الأمريكية تشن غارات جوية على مخابئ لـ"داعش" شرقى أفغانستان الجيش الأمريكى
كابول (أ ش أ)
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أعلن فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغانى أن القوات الأمريكية شنت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مخابئ لتنظيم "داعش" الإرهابى فى إقليم كونار بشرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل مسلحين على الأقل.

وذكرت الفيلق -وفق وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن الغارات الجوية شنتها طائرات بدون طيار بالقرب من منطقة سوكى.

وأشار الفيلق إلى أن التقارير الأولية أشارت إلى أنه تم مقتل مسلحين على الأقل من "داعش" جراء الغارات الجوية.

ولم تعلق أى جماعة حتى الآن على هذه الأنباء ومن بينها جماعة خراسان الموالية لتنظيم "داعش".

 


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