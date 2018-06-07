القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، هم " تامر. ع.ع"36 عاما سائق ومقيم الشرقية و"عيد.ال.ف"31 عاما سائق ومقيم الزقازيق شرقية و"اسلام.ح.م"30 عاما مقيم الزاوية الحمراء القاهرة و"وائل.ص.ا"29 عاما مقيم العاشر من رمضان و"محمد.أ.ال"27 عاما سائق مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"محمود.ع.م"31 عاما سائق ومقيم دائرة مركز أبوصوير.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.