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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة بالإسماعيلية

الخميس، 07 يونيو 2018 01:20 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على  عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار فى القنطرة غرب  بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام  الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "اشرف.ع.م" 24 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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