العربية للتصنيع تستقبل السفيرة البرتغالية..ورئيس الهيئة: ندرس التعاون بين الجانبين

كتب زكى القاضى

استقبل صباح اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السيدة مادلينا فيشر سفير دولة البرتغال بالقاهرة والوفد المرافق لها للهيئة، فى إطار فتح آفاق جديدة للتعاون فى المجالات الصناعية المُتعددة.

وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الاستفادة من الخبرة البرتغالية فى العديد من المجالات الصناعية الحديثة على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مشيدا بتجربة النهضة في دولة البرتغال التي تتشابه مع خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تشهدها مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من المُوضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المُختلفة خاصة في المجالات المدنية منها والعسكرية وإمكانية نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع خاصة في مجالات الاتصالات وأجهزة التابلت ومحطات معالجة المياه وصيانة وعمرة الطائرات.

ومن جانبها، أشارت مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة إلى أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظرا لجودة وتميز منتجات الهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحاضر, مشيدة بتجربة الهيئة في مجال الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات و التابلت التعليمى بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والصوب الزراعية .