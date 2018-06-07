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العثور على جثة شخص داخل حديقة المكس بالإسكندرية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:24 ص
العثور على جثة شخص داخل حديقة المكس بالإسكندرية جثة
الإسكندرية ــ أسماء على بدر
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جثة شخص داخل حديقة المكس، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن إخطارا من مأمور قسم مينا البصل، بالعثور على الجثة بحديقة شارع المكس - منطقة الورديان .

 وبالانتقال والفحص  تبين وجود جثة شخص "مجهول" في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابس رثة مسجى على ظهره داخل حديقة بالشارع المشار إليه، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال "ا ال خ"  33 سنة مقيم منطقة الورديان دائرة القسم، قرر بأن المذكور كان يتردد على المنطقة للتسول ومعتاد المبيت بالحديقة المشار إليها، واتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف.
 
وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.
 
 

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