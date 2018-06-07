"الصناعات المعدنية": شركات إيطالية ويونانية ترغب فى توريد الحديد لمصر

كتبت: دانه الحديدى

أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تبحث فى قيام عدد من الشركات اليونانية والإيطالية بتسجيل أسماءها ضمن الشركات الموردة الحديد بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم أن اليونان وايطاليا ليست من الدول المنتجة للحديد.

وأضاف حنفى، فى تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار اتحاد الصناعات، مساء أمس الأربعاء، أن الغرفة تتخوف من أن تكون تلك الشركات بمثابة طريقة غير مباشرة لدخول منتجات الحديد الأوكرانية والتركية والصينية، للسوق المصرى، وذلك بعد نجاح جهاز مكافحة الإغراق والحد من دخول تلك المنتجات لمصر.

وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تبحث حاليا تلك الظاهرة للتأكد مع عدم وجود تلاعب لتجاوز قرار فرض رسوم اغراق على المنتجات الصينية والاوكرانية والتركية

وأشار إلى أن حجم إنتاج الحديد فى مصر يصل إلى حوالى 600 ألف طن شهريا.