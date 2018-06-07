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الخميس، 07 يونيو 2018 06:06 ص
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"الصحة" تكثف حملاتها على العيادات لكشف أوكار جرائم ختان الإناث

الخميس، 07 يونيو 2018 06:00 ص
"الصحة" تكثف حملاتها على العيادات لكشف أوكار جرائم ختان الإناث الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الطبية والعلاج الحر
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على العيادات الخاصة قبل وأثناء وبعد العيد لمنع جرائم ختان الإناث التى تحدث أثناء الإحتفالات بالأعياد.
 
وقال الدكتور على محروس لـ"اليوم السابع" أن عناك توجيهات صارمة من الوزير بتتبع جميع الشكاوى وخاصة من الوحدات الصحية فى الأرياف بشأن جرائم ختان البنات حتى يمكن محاسبة منفذيها.
 
وأوضح أن مفتشى الإدارة بالمحافظات يقومون بعمل مسح شامل للكشف عن أوكار جرائم ختان الإناث حتى يتم محاسبتهم لافتاً إلى أن مصر أحرزت تقدم كبير فى القضاء على الجريمة وسط الاجيال الصغيرة.

 


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ختان الاناث

الصحة

العلاج الحر




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