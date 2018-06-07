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"الصحة" تجرى اليوم القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج

الخميس، 07 يونيو 2018 01:00 ص
"الصحة" تجرى اليوم القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تجرى وزارة الصحة والسكان القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج اليوم الخميس بالمسرح الكبير بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وجه باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والفنية لتأمين الحجاج طبيا، مع تقديم خدمة متميزة لهم طوال فترة أداء المناسك، بالإضافة إلى التوسع فى التخصصات الطبية الحيوية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

يشار إلى أنه سيتم تشكيل غرفة أزمات للتعامل فى الحالات الطارئة والاهتمام بكبار السن وأصحاب التاريخ المرضى المزمن.

 


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