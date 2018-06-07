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الخميس، 07 يونيو 2018 06:08 م
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الشرطة الإيطالية تضبط 10 أطنان من الحشيش فى غارة بحرية

الخميس، 07 يونيو 2018 05:13 م
الشرطة الإيطالية تضبط 10 أطنان من الحشيش فى غارة بحرية الشرطة الإيطالية
رويترز
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قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس إنها ضبطت أكثر من عشرة أطنان من مُخدر الحشيش كانت على متن سفينة صيد يمكنها قطع مسافات كبيرة فى المحيط واعتقلت طاقمها المُكّون من تسعة أفراد.

وصعدت الشرطة على متن السفينة (كويست) التى ترفع علم هولندا على بعد 210 كيلومترات تقريبا من صقلية بعد مطاردتها لأكثر من 40 ساعة فى البحر المتوسط.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن السفينة انطلقت من مالطا وتم تحميلها بالحشيش بعد لقاء مع تجار مخدرات قبالة سواحل المغرب والجزائر. وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن مجرمين فى ليبيا أشرفوا على العملية.

 

 


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