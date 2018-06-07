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السعودية والإمارات توقعان 20 اتفاقية تعاون بين البلدين

الخميس، 07 يونيو 2018 04:09 ص
السعودية والإمارات توقعان 20 اتفاقية تعاون بين البلدين محمد بن سلمان والى العهد السعودى ومحمد بن زايد ولى عهد أبوظبى
جدة أ ش أ
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ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة فى جدة الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى الإماراتي.

ووقع الجانبان السعودى والإماراتى 20 اتفاقية بين الدولتين، وأعلنا عن 44 مشروعا مشتركا، كما شهد الاجتماع، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية اليوم الخميس، الإعلان عن الهيكل التنظيمى للمجلس، والذى تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائى فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس فى إبراز مكانة الدولتين فى مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسى والأمنى العسكـري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم مجلس التنسيق السعودى الإماراتى النموذج الأمثل للتعاون الثنائى بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم فى نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجى المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم المجلس فى عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية فى كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .

ومن الجانب الإماراتى يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى على بن حماد الشامسي.

 


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الإمارات

20 اتفاقية تعاون

أخبار السعودية




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