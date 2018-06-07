video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 10:40 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين تفجير انتحارى وقع جنوب شرق النيجر

الخميس، 07 يونيو 2018 10:36 ص
السعودية تدين تفجير انتحارى وقع جنوب شرق النيجر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض(أ ش أ)
إضافة تعليق

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الانتحارى الإرهابى الذى استهدف مسجدًا فى مدينة (ديفا) جنوب شرق النيجر؛ مما أسفر عن سقوط قتلى والعديد من المصابين لا سيما من الأطفال.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- اليوم / الخميس / عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب والتطرف.

يذكر أن المتحدث باسم جيش النيجر قد أعلن أن ثلاث انتحاريات نسفن مسجدًا فى مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر، ما أسفر عن مقتل عشرة من المصلين..

وتشهد المنطقة حول "ديفا" القريبة من بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون نشاط فصيلين تابعين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وأسفر النزاع فى منطقة بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتشريد الملايين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المفتى يدين الهجوم الإرهابى على أحد مساجد النيجر ومقتل 10 مصلين

الأزهر يدين الهجمات الإرهابية فى النيجر وأفغانستان

النيجر

السعوديه

تفجير انتحارى

تفجبر انتحارى بالنيجر




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة