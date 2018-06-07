السعودية تدين تفجير انتحارى وقع جنوب شرق النيجر

الرياض(أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الانتحارى الإرهابى الذى استهدف مسجدًا فى مدينة (ديفا) جنوب شرق النيجر؛ مما أسفر عن سقوط قتلى والعديد من المصابين لا سيما من الأطفال.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- اليوم / الخميس / عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب والتطرف.

يذكر أن المتحدث باسم جيش النيجر قد أعلن أن ثلاث انتحاريات نسفن مسجدًا فى مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر، ما أسفر عن مقتل عشرة من المصلين..

وتشهد المنطقة حول "ديفا" القريبة من بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون نشاط فصيلين تابعين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وأسفر النزاع فى منطقة بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتشريد الملايين.