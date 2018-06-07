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الخميس، 07 يونيو 2018 12:53 م
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السعودية:الحكم بإعدام 4 إرهابيين كونو خلية لصالح إيران لاغتيال شخصيات بارزة

الخميس، 07 يونيو 2018 12:37 م
السعودية:الحكم بإعدام 4 إرهابيين كونو خلية لصالح إيران لاغتيال شخصيات بارزة الشرطة السعودية
كتب: محمد الأحمدى
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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية فى السعودية بإعدام 4 أشخاص كونوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران والتدرب نظريا وعمليا فى معسكرات الحرس الثورى على استخدام الأسلحة، والمتفجرات، وقتال الشوارع، وكيفية التخفى لتضليل الجهات الأمنية حتى لا ينكشف أمرهم وأيضا استقطاب المتدربين، وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحى يعود لأحدهم من أجل الحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم.

وكذلك التخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم بتصنيع المتفجرات، والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة العربية السعودية، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات.

وقد صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيرا، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور، وسحب الترخيص.


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