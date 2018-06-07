السجن 12 عاما لسريلانكى هدد بتفجير قنبلة وهمية على متن طائرة ماليزية

كانبيرا (أ ش أ)

قضت محكمة إسترالية بسجن مواطن سريلانكى لمدة 12 عاما لتهديده بتفجير قنبلة وهمية على متن طائرة ماليزية، وارهاب أكثر من 200 من ركاب وطاقم الطائرة.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن المتهم مانوداه ماركس "26 عاما" أقر بأنه مذنب أمام محكمة ملبورن، واعترف بانه حاول السيطرة على الطائرة التى كانت متجهة إلى كوالالمبور، واجبرها على العودة إلى مدينة ملبورن الاسترالية، وذلك بعد اقلاعها بوقت قصير فى شهر مايو من العام الماضى بعدما ادعى وجود قنبلة.