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الخميس، 07 يونيو 2018 01:59 م
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الداخلية توزع كراتين مواد غذائية بالمجان على البسطاء فى المحافظات

الخميس، 07 يونيو 2018 01:49 م
الداخلية توزع كراتين مواد غذائية بالمجان على البسطاء فى المحافظات توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بالمجان
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت وزارة الداخلية توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بالمجان فى عدد من المحافظات، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ولقي ذلك استحسان المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهاز الشرطة، الذى يحرص على مد يد العون للمحتاجين.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذ ثابت ومحل تجارى، و 190، منفذ متحرك ، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.

 

 


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