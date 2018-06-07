الداخلية تحتفل بنهاية الدورة الرمضانية باتحاد الشرطة بمشاركة شباب الجامعات

كتب ـ محمود عبد الراضى

تقيم وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، حفل المباراة النهائية للدورة الرمضانية التي تقام باتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة فرق رياضية ممثلة للادارات الشرطية والجامعات المصرية.

ويحضر الحفل عدداً من قيادات وزارة الداخلية، ومسئولين وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، حيث يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة عقب المباراة النهائية.

وبدوره، أكد اللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية مدير اتحاد الشرطة الرياضي، على خلفية افتتاح الدورة الرمضانية، بأن الهدف منها التقارب بين الجميع.