الخشت يوقع خطاب نوايا مع تحالف الجامعات الأمريكية لإنشاء مركز للتميز العلمى

وائل ربيعى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفد من 7 أساتذة يمثلون تحالف جامعات كورنيل وكاليفورنيا ديفيز وميتشيجان وبوردو بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الشركات الزراعية الهندية، وهو التحالف الأقوى والمتقدم لهيئة المعونة الأمريكية، لإنشاء مركز تميز علمى فى مصر بمجال الزراعة.

ووقع رئيس جامعة القاهرة مع تحالف الجامعات الأمريكية خطاب نوايا لإنشاء مركز التميز العلمي بكلية الزراعة بالجامعة، لتكون كلية الزراعة هى الشريك الوحيد والحصرى لهذا التحالف.

وشهد توقيع خطاب النوايا، الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، وعدد من أساتذة الكلية.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التميز العلمي بكلية الزراعة بالجامعة مع تحالف الجامعات الأمريكية، يهدف إلي الإسهام في البحث العلمي للمشاريع الكبري التي أطلقتها الدولة، ومن بينها تطوير طرق الزراعة باستخدام الصوب الزراعية، والإستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، و تربية مليون رأس ماشية، و تحسين الانتاج الداجني، وإستصلاح المليون والنصف فدان، وإستخدام الطرق الحديثة للإرشاد والتسويق الزراعى.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة مهتمة بالتعاون مع الجامعات الأمريكية في مجالات بحثية عديدة، خاصة وأن هناك علاقات استراتيجية بين مصر وأمريكا، وأن تقدم وقوة واستقرار الدولة الوطنية المصرية من صالح المنطقة ودول العالم، مضيفاً أن جامعة القاهرة تسعي للتقدم والتواجد في مصاف الجامعات العالمية. وأكد أن مركز التميز العلمي في الزراعة بجامعة القاهرة سوف يساهم في تطوير البحث العلمي في المجال الزراعي والذي ينعكس بدوره علي الاقتصاد القومي المصرى.

وأشار الخشت، إلي أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم، موضحاً أن تخصص العلوم الزراعية يأتي في المرتبة 230 عالمياً وفقاً لتصنيفQS . وأضاف أن كلية الزراعة بالجامعة قامت بتخريج مجموعة كبيرة من الباحثين الذين كان لهم دوراً إيجابياً في حركة التنمية في مصر والعالم العربي في السنوات الماضية.

وأعرب وفد الجامعات الأمريكية عن سعادته بالتعاون مع جامعة القاهرة لإنشاء مركز تميز علمي بكلية الزراعة وتطلعه لوضع خطة عمل لإنشاء المركز والبدء في العمل من أجل تطوير البحث العلمي في مجال نمو القطاع الزراعي في مصر.