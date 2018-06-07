الحمم البركانية تدمر منطقتين سكنيتين فى هاواى

باهوا (رويترز)

قال علماء بهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الحمم البركانية المتدفقة من بركان كيلاويا فى هاواى غطت بالكامل منطقتين سكنيتين تطلان على البحر فى الطرف الشرقى من جزيرة بيج آيلاند.

وذكر مسؤولون بالدفاع المدنى أن المنطقة كانت تضم حوالى 280 منزلا.

وطمر نهر من الصخور المنصهرة، يتراوح ارتفاعه بين 3 أمتار و4.6 متر، المنازل تماما فى منطقتى كابوهو بيتش لوتس وفاكيشن لاند، ليرتفع بذلك عدد المنازل والمنشآت التى دمرتها الحمم خلال شهر إلى 400 على الأقل.

وأفاد مسؤولو الدفاع المدنى أمس الأربعاء، بأنه تأكد أن الحمم دمرت أيضا 130 منزلا فى منطقة ليلانى إستيتس الواقعة على بعد بضعة كيلومترات غربا. وكانت هذه المنطقة شهدت انفتاح أول شق أرضى تنبعث منه الحمم البركانية عند الجانب السفلى للجبل يوم الثالث من مايو أيار.

وقال علماء هيئة المسح الجيولوجى إن الحمم التى تتدفق إلى المحيط عند التجمعين السكنيين ملأت خليج كابوهو بالكامل وامتدت مسافة 1.6 كيلومتر تقريبا فى المياه بعد ما كان فى وقت ما حافة الشاطئ.

وكنت السلطات بدأت فى إجلاء السكان من منطقة كابوهو الأسبوع الماضى ليصل أكثرهم إلى مناطق آمنة صباح السبت قبل ساعات فقط من تدفق الحمم التى قطعت جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وأجلت السلطات عددا قليلا من السكان، الذين بقوا رغم أوامر الإجلاء، بطائرة هليكوبتر يوم الأحد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إنه بحلول يوم الاثنين تم تسجيل 9900 زلزال فى بيج آيلاند منذ تجدد ثوران بركان كيلاويا الشهر الماضي، وهو ما يعادل عشرة أمثال المتوسط الشهرى المسجل للنشاط الزلزالى فى جزيرة هاواى.



حمم بركانية فى تايوان



جانب من الحمم البركانية